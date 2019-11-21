Отделались легким испугом и длинными очередями

Нижегородцы, которым в ближайшее время предстоит получить или обновить водительские права, пока не спешат расходиться из длинных очередей, возникших в медицинских учреждениях, проводящих осмотр и выдающих необходимые документы. Несмотря на информацию о том, что вступление в сиу нового порядке медосмотра для водителей отложено, и на тиражируемые СМИ слова Владимира Путина, назвавшего повышение цен на справку, которая требуется для получения водительского удостоверения, чушью, напугавшиеся такой перспективы люди пока проявляют осторожность. Тем более, что для многих день все равно потерян и запомнится надолго.

Ажиотажный спрос на услуги по прохождению медосмотра и оформление соответствующих документов был спровоцирован новостью о том, что с 22 ноября должны были вступить в силу поправки в приказ минздрава «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, либо кандидатов в водители транспортных средств». Поправки вводили в обязательное медицинское освидетельствование сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и на пристрастие к алкоголю. В результате Нижнем Новгороде, как и в других городах России, накануне вступления в силу поправок выстроились огромные очереди в медицинские центры на получение справок по старым правилам.

Автоэксперт Александр Дейч разъяснил ЪФМ НН все изменения в правилах и их последствия.

Предполагалось, что стоимость медкомиссии должна была возрасти в несколько раз до возможных 7000 рублей. Однако 21 ноября Минздрав отложил вступление в силу этих поправок. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале, добавив, что министр здравоохранения Вероника Скворцова приняла такую меру «с учетом обеспокоенности граждан». При этом, сколько времени потребуется министерству на проведение анализа новых методов медицинского освидетельствования водителей, и когда новые правила получения медсправок все-таки вступят в силу, представитель Минздрава не уточнил.