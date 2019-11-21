При пожаре в пятиэтажке в Ростове погибли два человека

В Ростове в пятиэтажном многоквартирном доме на пр. Коммунистическом, 20 произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Сообщение о возгорании на первом этаже поступило в 12:42. На место выехали 17 человек и пять единиц техники. В 13:00 им удалось локализовать пожар, а в 13:10 — полностью ликвидировать.

«В результате пожара погибли две женщины 1960-го и 1936 года рождения. Причина смерти — отравление продуктами горения», — говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается.

Дарья Голякова