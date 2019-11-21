Жителям Краснодара предпенсионного возраста сохранили льготы по земельному налогу

Сегодня, 21 ноября, депутаты городской Думы Краснодара поддержали сохранение для жителей краевого центра льготы по земельному налогу для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет. Данная мера была необходима в связи с увеличением пенсионного возраста на пять лет. Муниципальная поддержка по налоговой льготе для «предпенсионеров» предусмотрена на бессрочной основе.

Как уточнили в мэрии, женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет имеют право не платить земельный налог на один участок каждого вида разрешенного использования (дачный участок, участок под ИЖС и т. д.). Какой именно участок будет освобожден от уплаты налога, собственник может выбрать самостоятельно. Под льготу не попадают земельные участки, которые используются для ведения предпринимательской деятельности.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае на учете в органах соцзащиты состоит 11 145 граждан предпенсионного возраста. Из них 96 «предпенсионеров» - ветераны труда и ветераны военной службы, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты. Получают данную меру соцподдержки по заявительному принципу 91 человек. Компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг получают 90 граждан, льготами по оплате проезда в общественном транспорте пользуется 131 предпенсионер.

Василий Хитрых