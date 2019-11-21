Движение транспорта ограничат на участке улицы Ухтомского в Ижевске

Движение транспорта ограничат на ул. Ухтомская в районе санатория «Энергетик» с 17:00 22 ноября до 22:00 24 ноября. Запрет введут в связи со строительством теплотрассы к новому дому, сообщает пресс служба «Удмуртских коммунальных систем».

«Автомобилистам при планировании маршрутов стоит учесть информацию, что сквозной проезд по Ухтомского между улицами Бабушкина и 40 лет Победы будет невозможен»,— говорится в сообщении. К домам на ул. Курортная можно будет проехать только через ул. Бабушкина.