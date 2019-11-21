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Фото: Андрей Абрамов

Вся необходимая техника для уборки снега в Приокском районе есть

Глава района Михаил Шатилов ответил председателю профильной комиссии гордумы Владимиру Аношкину.

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Все, что необходимо для обслуживания Приокского района в зимний период, есть.


Об этом заявил «КоммерсантъFM Нижний Новгород» глава администрации Приокского района Михаил Шатилов. По его словам, пескосоляная смесь есть, все проверено всеми организациями, и на сайтах есть информация и фоторепортажи о том, как в районе прошли смотры техники к зимнему периоду.

По словам собеседника «ЪFM НН», и домоуправляющей компании все есть.

Михаил Шатилов сказал, что есть и дежурная техника, и даже тягач, чтобы вытягивать с моста грузовые машины, которым запрещено здесь ездить и для которых есть Южный обход, но они все равно ездят с лысой резиной.

Таким образом Михаил Шатилов ответил председателю комиссии по городскому хозяйству Владимиру Аношкину, который в комментарии, размещенном на сайте Думы Нижнего Новгорода ставит под сомнение предоставляемые депутатам цифры, характеризующие готовность техники к зимнему периоду. В частности, руководитель профильной комиссии говорит, что «во время прошлогоднего выезда в Приокском районе представитель управляющей компании заявил, что у них техники нет, так как они все продали и теперь только нанимают необходимое оборудование. Поэтому сказать, сколько техники будет в наступающий зимний период, очень сложно. Когда выпадет снег в текущем году, мы устроим объезд и посмотрим сколько техники работает на местах».

Ранее мы сообщали, что по завершении заседания комиссии гордумы по городскому хозяйству Владимир Аношкин пообещал, что депутаты будут выезжать в районы города для проверки готовности коммунальщиков к зиме и качества работ по уборке снега.

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