Долг жителей Самарской области за тепло вырос до 8,05 млрд рублей

Объем задолженности потребителей тепловой энергии Самарской области по состоянию на ноябрь составил 8,05 млрд руб. Год назад сумма недоимок была 7,9 млрд руб. Об этом сообщает самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Значительную часть задолженности накопили перед теплоэнергетиками управляющие компании. Общий долг этой группы потребителей составляет 4,3 млрд руб. Рекордный прирост задолженности за тепло за минувший год зафиксирован в Сызрани»,– говорится в сообщении.

Сумма недоимок главного потребителя теплоэнергии в Сызрани, МП «Жилищно-эксплуатационная служба», увеличилась на 30% - с 714,3 млн руб. до 928,7 млн руб. Сейчас собрание кредиторов добивается отстранения от дел действующего арбитражного управляющего и введения конкурсного производства.

Георгий Портнов