Директором ЕЦМЗ назначена Ирина Тарасова
Бывшему директору департамента образования предстоит навести порядок на проблемном предприятии.
Советник главы Нижнего Новгорода по вопросам образования Ирина Тарасова назначена директором муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ).
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Ранее Ирина Тарасова на протяжении многих лет возглавляла департамент образования городской администрации и пользуется авторитетом как один из лучших организаторов образования в регионе.
Затем Роскомнадзор сообщил, что по результатам проверки обстоятельств отравления детей в школе № 47 ЕЦМЗ оштрафован на 35 тысяч рублей, завпроизводством этого предприятия – на 5 тысяч рублей, а директор школы № 47 - на 3 тысячи рублей. Такое наказание показалось многим жителям города недостаточным, и в интернете появилась петиция, требующая увеличения санкций, установленных соответствующими статьями КоАП.
При этом недовольство было связано в значительной степени с тем, что наказания не понес бывший директор ЕЦМЗ Владимир Жмакин, который просто уволился, отгуляв предварительно очередной отпуск и проработав в этой должности чуть более года.
Ирине Тарасовой предстоит навести порядок на проблемном предприятии, в том числе, поправить репутацию ЕЦМЗ, к которому также были претензии со стороны ФАС по поводу проведения закупок.