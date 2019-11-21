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Фото: Андрей Абрамов

Директором ЕЦМЗ назначена Ирина Тарасова

Бывшему директору департамента образования предстоит навести порядок на проблемном предприятии.

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Советник главы Нижнего Новгорода по вопросам образования Ирина Тарасова назначена директором муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ).


Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее Ирина Тарасова на протяжении многих лет возглавляла департамент образования городской администрации и пользуется авторитетом как один из лучших организаторов образования в регионе.

Затем Роскомнадзор сообщил, что по результатам проверки обстоятельств отравления детей в школе № 47 ЕЦМЗ оштрафован на 35 тысяч рублей, завпроизводством этого предприятия – на 5 тысяч рублей, а директор школы № 47 - на 3 тысячи рублей. Такое наказание показалось многим жителям города недостаточным, и в интернете появилась петиция, требующая увеличения санкций, установленных соответствующими статьями КоАП.

При этом недовольство было связано в значительной степени с тем, что наказания не понес бывший директор ЕЦМЗ Владимир Жмакин, который просто уволился, отгуляв предварительно очередной отпуск и проработав в этой должности чуть более года.

Ирине Тарасовой предстоит навести порядок на проблемном предприятии, в том числе, поправить репутацию ЕЦМЗ, к которому также были претензии со стороны ФАС по поводу проведения закупок.

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