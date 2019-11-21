В Ростове задержанного за шпионаж военного заключили под стражу

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд отправил в СИЗО военного Руслана Артыкова, который был задержан в Аксае по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Мера пресечения будет действовать два месяца, до 19 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ задержали в Аксае Ростовской области военнослужащего Южного военного округа. По версии следствия, мужчина по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал секретные сведения о российской армии.

Кристина Федичкина