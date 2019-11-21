В Самарской области на территории усадьбы Самариных откроются музей с ЗАГСом

Фото: Правительство Самарской области

Разработана проектно-сметная документация по реконструкции объекта культурного наследия, усадьбы Самариных в Приволжье Самарской области. В настоящее время документы переданы на экспертизу. Об этом сообщает региональное правительство по итогам встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с главой Приволжского района Евгением Богомоловым.

«В этом году на территории усадьбы мы посадили аллею, полностью обновили спуск к Волге. В дальнейшем после реконструкции в “людской” усадьбы мы планируем разместить краеведческий музей и ЗАГС, объединив тем самым прошлое и будущее нашего края»,- цитируются в сообщении слова Евгения Богомолова.

Усадьба Самариных была построена в XIX веке. Она была одной из крупнейших и немногих усадеб в отдаленном от Центральной России регионе. Усадьба представляла собой внушительное трехэтажное здание эклектичной архитектуры с бельведером в форме восьмерика, перекрытого куполом. В конце 1960 годов усадьба попала в зону затопления Куйбышевского водохранилища, и основная часть ее построек была снесена. В настоящее время от объекта осталась контора управляющего и въездные ворота с изгородью из красного кирпича.

Георгий Портнов