АО «БЭСК» приняло участие в ярмарке вакансий УГАТУ

21 ноября АО «БЭСК» приняло участие в проведении ярмарки вакансий, организованной Уфимским государственным авиационным техническим университетом (УГАТУ). Выпускники и студенты старших курсов смогли ознакомиться с вакансиями многих региональных и российских предприятий. АО «БЭСК» на ярмарке представляли специалисты Башкирской электросетевой компании, производственных отделений «УГЭС» и «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго».

Посетители получили исчерпывающую информацию о компании, перспективах трудоустройства, прохождении учебной практики, кадровой политике и системе профессионального развития. Представители АО «БЭСК» познакомили соискателей с преимуществами работы в крупной электросетевой компании. Прежде всего, это комфортные условия труда, достойная заработная плата, возможность карьерного роста, а также эффективная система социальной поддержки работников.

Помимо регулярного участие в ярмарках вакансий, АО «БЭСК» активно сотрудничает с крупными вузами республики – УГНТУ, БГАУ, УГАТУ. Буквально недавно, в рамках прошедшего в Уфе Российского энергетического форума было подписало соглашение о сотрудничестве между Башкирской электросетевой компанией и УГАТУ. Стоит отметить, авиационный университет является давним партнером и одной из основных кузниц кадров для башкирских электросетевиков.