22 ноября, пятница
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UrbanDecayRussia помогает животным

Известный американский косметический бренд объявляет специальную акцию: в черную пятницу, которая состоится с 27.11 по 01.12, всех клиентов ожидает скидка 20%. Кроме того, с каждой покупки 100 руб. будет направлено на счет приюта для бездомных собак и кошек @50pets. Пользователи Instagram, которые выложат фото со своей собакой или кошкой в поддержку акции с хештегами #ГавЗаUrbanDecay и #UrbanDecayRussia, смогут выиграть набор косметики Urban Decay. И за каждое опубликованное фото бренд передаcт 100 руб. в фонд @50pets.

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