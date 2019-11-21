UrbanDecayRussia помогает животным

Известный американский косметический бренд объявляет специальную акцию: в черную пятницу, которая состоится с 27.11 по 01.12, всех клиентов ожидает скидка 20%. Кроме того, с каждой покупки 100 руб. будет направлено на счет приюта для бездомных собак и кошек @50pets. Пользователи Instagram, которые выложат фото со своей собакой или кошкой в поддержку акции с хештегами #ГавЗаUrbanDecay и #UrbanDecayRussia, смогут выиграть набор косметики Urban Decay. И за каждое опубликованное фото бренд передаcт 100 руб. в фонд @50pets.