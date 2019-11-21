«Облака» в топе: инструменты для решения бизнес-задач Какой телеком-сервис выручает бизнес чаще всего?

Перед цифровыми решениями для бизнеса сегодня ставится целый ряд актуальных задач — от привлечения клиентов до автоматизации работы с партнерами.



Среди таких решений облачная телефония востребована более всего и занимает 60% в структуре продаж облачных сервисов телеком-оператора «Дом.ru Бизнес» в Екатеринбурге. Чаще других современную телефонию выбирают компании из сферы продаж и HoReCa. Самые популярные функции – многоканальный номер, запись разговоров, номер 8-800 и интеграция с CRM-системами.

Популярность облачной АТС не удивительна – это универсальный инструмент для роста продаж и улучшения качества обработки вызовов благодаря многоканальному номеру, алгоритмам распределения звонков, статистике вызовов и др. Настройка услуги осуществляется в Личном кабинете из любой точки, где есть интернет. Облачные системы экономят бюджет и с легкостью масштабируются под потребности бизнеса. Облачную АТС «Дом.ru Бизнес» можно попробовать бесплатно в течение 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 222 0813 и на сайте www.b2b.domru.ru.

Кроме телефонии, в сегменте среднего и малого бизнеса востребовано «умное» видеонаблюдение (второе место по популярности среди облачных решений) с модулями видеоаналитики и Wi-Fi c маркетинговыми инструментами (третье место).