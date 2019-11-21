Устойчивые бактерии убивают каждые 15 минут

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что устойчивые к лекарствам микробы поражают около 3 млн человек в год только в Соединенных Штатах, а 35 тыс. больных умирают, потому что им нельзя помочь.

Здоровье

Эти выводы из нового исследования, опубликованного Центром по контролю и профилактике заболеваний, показывают, что резистентные бактерии несут гораздо большую угрозу общественному здравоохранению.

Новые оценки показывают, что в среднем кто-то в Соединенных Штатах заражается устойчивой к антибиотикам инфекцией каждые 11 секунд, а каждые 15 минут кто-то умирает.

Бактерии, грибы и другие микробы, которые выработали устойчивость к антибиотикам и другим лекарствам, представляют собой одну из самых серьезных проблем общественного здравоохранения и непростую проблему для современной медицины. Ученые, врачи и представители общественного здравоохранения на протяжении десятилетий предупреждали об этой угрозе, и в новом докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний раскрываются главные опасности и тревожные тенденции. Все больше патогенных микроорганизмов вырабатывают новые способы борьбы с лекарствами, предназначенными для их уничтожения, а инфекции распространяются за пределами больниц. Более трех десятилетий не было представлено никаких новых классов антибиотиков.

В докладе подчеркнуты и некоторые успехи. В частности, больницы усовершенствовали методы отслеживания и замедления распространения устойчивых микробов, а смертность от суперинфекции там снизилась почти на 30% с 2013 года. Эксперты говорят, что каждый может помочь контролировать патогенные микроорганизмы: нужны всего лишь хорошая гигиена рук, вакцинация, безопасное обращение с едой и безопасный секс.

В дополнение к микробам, у которых возникла лекарственная устойчивость, в отчет была включена опасная инфекция, также связанная с применением антибиотиков: речь идет о Clostridioides difficile (анаэробные и грамположительные бактерии рода клостридий, главный возбудитель псевдомембранозного колита — тяжелого инфекционного заболевания прямой кишки, часто возникающего после приема антибиотиков). Эта бактерия может вызвать смертельный понос: она начинает быстро заселять желудочно-кишечный тракт, когда антибиотики убивают полезные бактерии в пищеварительной системе, которые обычно держат это под контролем. Если добавить все эти случаи к прежним непрятностям, выйдет, что патогенные микроорганизмы в США обеспечивают более 3 млн инфекционных заболеваний и 48 тыс. смертей.

Центр по контролю и профилактике заболеваний же оценивал ситуацию в 2 млн устойчивых к антибиотикам инфекций и 23 тыс. смертей. В новом отчете использовались ранее недоступные данные, включая электронные, о состоянии пациентов в более чем 700 больницах неотложной помощи. Выходит, прогноз ошибся, ошибся очень сильно и не в пользу людей.

Анатолий Кривов, по материалам Washington Post