В Курской области хотят построить путепровод за 317 млн рублей

ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации Курской области» объявил электронный аукцион на поиск подрядчика для строительства путепровода через железную дорогу в Курчатовском районе региона. Согласно документам закупки, максимальная стоимость контракта на строительство 3,9 км путепровода — 316,84 млн руб. Финансировать торги планируется из бюджета региона.

Подрядчику нужно будет выполнить работы в три этапа. Самый большой транш — 209,27 млн руб. — приходится на третий этап. Работы нужно будет завершить до 20 декабря 2021 года. Аукцион намечен на 28 ноября.

Мария Старикова