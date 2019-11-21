Начальник службы эксплуатации остановок Челябинска ушел в отставку

Начальник МБУ «Служба эксплуатации остановок общественного транспорта» Юрий Кожевников ушел с поста по собственному желанию. 22 ноября он передаст полномочия своему заместителю Владимиру Попову, сообщили в пресс-службе мэрии.

Принять решение по дисциплинарному взысканию в отношении Юрия Кожевникова тогда еще и.о. главы Челябинска Наталья Котова просила бывшего вице-мэра Владимира Алейникова. Причиной ее недовольства стал бессистемный монтаж остановочных комплексов в Челябинске. Результат вызвал недовольство горожан: старые комплексы не демонтировали, новые поставили рядом, в некоторых местах объекты разместили на тротуарах, где-то — прямо на проезжей части. Работу проводило МБУ «Служба эксплуатации остановок общественного транспорта», курировать ее должен был Владимир Алейников. За недобросовестное исполнение обязанностей он был отправлен в отставку с 14 ноября.