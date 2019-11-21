В Курганской области промышленное производство выросло на 6,3% за 10 месяцев

Индекс промышленного производства в Курганской области по итогам января-октября 2019 года составил 106,3% к аналогичному периоду прошлого года. Это выше среднероссийского показателя на 3,6 процентных пункта, сообщает пресс-служба департамента промышленности и транспорта региона.

В отрасли добычи полезных ископаемых объемы производства выросли на 4,8%, продукции отгружено на 2,9 млрд руб. В обрабатывающем производстве индекс составил 108,5% (97,3 млрд руб.). Наибольший рост показали: АО «Кургандормаш», ООО «Курганхиммаш», АО «НПО «Курганприбор», ПАО «Курганмашзавод», ООО «КАВЗ», ООО «Бентонит Кургана», ОАО «Синтез», ЗАО «Катайский насосный завод», ЗАО «Курганстальмост», ООО «РТМТ», АО «ШААЗ», ОАО «Завод «Старт» и АО «Далур».