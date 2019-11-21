Посол Бразилии в РФ посетил объекты «Уралкалия»

Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Силва Нунес в ходе своей поездки в Пермский край посетил производственные объекты ПАО «Уралкалий». Как сообщает пресс-служба компании, посол с сопровождающими спустился в калийную шахту рудоуправления БКПРУ-4, где на глубине более 400 м ознакомился с ходом добычи калийной руды и работой горно-шахтного комплекса в составе горного комбайна «Урал-20Р», бункера-перегружателя и самоходного вагона.

В ходе встречи с руководством компании господин Силва Нунес был проинформирован об основных технологиях обогащения калийного сырья, а также других бизнес-процессах «Уралкалия», производящего существенную долю мирового объема хлористого калия и контролирующего всю производственную цепочку — от добычи калийной руды до поставок хлористого калия потребителям по всему миру.

По словам посла, Бразилия традиционно является одним из крупнейших мировых потребителей калийных удобрений, в том числе и российского производства, поэтому для меня было важно лично ознакомиться с методами и технологиями их добычи в регионе, занимающем второе место в мире по залежам калийно-магниевых солей.

«Бразильский рынок для нас — ключевой с точки зрения объемов потребления и очень перспективный,— заявил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов.— В Бразилию, использующую передовые методики внесения удобрений, мы поставляем в основном гранулированный хлористый калий — продукт более высокой степени переработки, в результате которой процесс впитывания удобряющих питательных элементов в почву замедляется, что, в свою очередь, продлевает срок действия удобрений».