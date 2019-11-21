Объем автокредитов, выданных с начала года в Челябинской области, вырос на 13,4%

В январе-октябре банки выдали жителям Челябинской области почти 17,5 млрд руб. кредитов на покупку автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 13,4%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По объемам автокредитов регион оказался на восьмом месте среди субъектов РФ.

В целом по стране за десять месяцев банки выдали почти 600 млрд руб. займов на покупку машин. Рост составил 18,4%. Традиционно лидерами стали Москва (68,34 млрд руб.), Московская область (45,24 млрд руб.) и Санкт-Петербург (44,29 млрд руб.). Также в пятерке лидеров Татарстан и Краснодарский край.

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, на рост объемов автокредитования повлияло не только подорожание импортных автомобилей, но и реализация госпрограмм льготного автокредитования.