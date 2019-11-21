Огромные очереди выросли в нижегородских медцентрах Причиной стала информация о повышении цен на медосмотры для получения или смены водительских прав.

Очереди в десятки человек выстроились в медицинских учреждениях Нижнего Новгорода и Дзержинска, выдающих документы, необходимые для получения или смены водительских прав.

Об этом сообщает корреспондент «КоммерсантъFM Нижний Новгород», побывавший в ГБУЗ «Наркологическая больница» и одном из частных медицинских центров. По его словам, оказание услуги в наркологической больнице продлено сегодня до 20 часов, а в частном медцентре задействованы все специалисты.

Причиной ажиотажного спроса на соответствующие услуги стала информация о грядущем повышении цен на медосмотры для получения или смены водительских прав.

Автоэксперт Александр Дейч рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», почему и на сколько должны подорожать медицинские справки. Он пояснил, что с 22 ноября по приказу минздрава вносятся изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Теперь для обновления водительского удостоверения или получения нового необходимо получить справку нового образца. Добавлены новые виды анализов, причем это анализы сложные, на наркотические элементы и на длительное содержание алкоголя в крови. Эти анализы дорогие, и поэтому мы видим рост цены приблизительно в несколько раз. Вместо прежней средней цены примерно в тысячу рублей теперь набор анализов будет стоить около пяти тысяч рублей, а полный пакет документов окажется еще дороже.

В одном из медицинских центров «ЪFM Нижний Новгород» подтвердили, что с завтрашнего дня для получения соответствующих документов надо будет сдавать два анализа на наркотики – по крови и по моче. Администратор центра сообщила, что сегодня цена справки на права по легковой категории составляет 2 500 рублей, а с завтрашнего дня цена услуги значительно увеличится.

Ранее в Минздраве рассказали, что приказ об обязательном определении психоактивных веществ станет эффективной мерой профилактики ДТП.