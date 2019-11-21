«“Газпром” остается крайне недооцененным»

«Газпром» объявил о крупнейшей продаже ценных бумаг. На Московской бирже выставят 3,5% акций компании суммарно на 200 млрд руб. Планируется, что пакет не будут дробить, а отдадут одному покупателю. Заявки от желающих принимаются до 17 часов. На фоне этих новостей стоимость акций «Газпрома» выросла почти на 3%, а капитализация компании превысила 6 трлн руб. Похожую сделку с продажей почти 3% акций «Газпром» провел и в июле. Решение компании прокомментировал экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

— Компанию Aramco, наверняка она выйдет на IPO в начале декабря, оценивают в 1,7 трлн руб. В свое время пророссийские чиновники говорили, в конце 90-х, что «Газпром» должен стоить $1 трлн. Но, к сожалению, история повернулась другим боком. Капитализация «Газпрома» в моменте падала, вообще, куда-то на дно, невиданные цены были.

Но и сейчас, несмотря на то, что за последний год акции выросли со 120-130 руб. практически в два раза — до 255 руб., компания все равно остается крайне недооцененной.

Об этом накануне говорил и президент, об этом знают инвесторы. Существует целый комплекс проблем, который оставляет весь российский рынок недооцененным — это, конечно, санкционная тема, которая не позволяет крупным западным фондам достаточно большие пакеты наших ценных бумаг покупать. Кроме того, увеличение роли государства в экономике тоже негативно сказывается на представлениях инвесторов о том, нужно ли покупать акции таких компаний, как «Газпром»— с большим государственным участием, никаких вариантов по дальнейшей приватизации в принципе нет.

Но есть другая тема — дивидендная. Здесь, конечно, в прошедшем году наши компании, наше государство предприняли ряд знаковых шагов, которые, несмотря на все санкции, барьеры, делают инвестиции привлекательными и не останавливают желающих вложиться в наши бумаги. Нужно учитывать, что доходности на мировом рынке крайне низкие, в Европе отрицательные по многим государственным облигациям. Поэтому инвесторы ищут варианты, хорошие активы, а последние только в России — это и с учетом различных балансов, и торгового, и платежного. Странновой риск в этом смысле у нас минимален, и корпоративная ситуация достаточно хорошая. Наши компании очень серьезно изменили структуру капитала и стали очень и очень привлекательными в этом плане.

Размещение «Газпрома» интересно тем, что предлагается в короткий промежуток времени достаточно большой пакет акций в одни руки. Примерно то же самое было в июле — тогда с дисконтом, по-моему, 8%, продавали 2,9% акций. Что-то подобное, видимо, сделают и сегодня. Интересно, кто будет покупателем. Но я думаю, что сразу мы этого не узнаем. Здесь главное, возьмут ли все сразу в одни руки. Я полагаю, что да, потому что доходность «Газпрома», даже с учетом тех дивидендов, которые он выплачивала за 2018 год, сейчас выше 10%, если смотреть по текущим ценам — это очень привлекательная доходность.

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Любой банк инвестирует средства в компанию первого эшелона такого уровня, как «Газпром» — это очень хорошее вложение пассивов. А если дивиденды будут расти, то и курсовая стоимость «Газпрома» в перспективе может даже удвоиться, поэтому в этом контексте крайне интересные инвестиции. Вопрос только в том, чтобы собрать к определенному времени такую большую сумму денег. Ясно, что это могут сделать только крупные банки, наши или зарубежные.