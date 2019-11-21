На Ставрополье продавщицы выкрали из магазина сигареты на 500 тыс. рублей

На двух продавцов магазина продовольственных товаров в Нефтекумске Ставропольского края завели уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате (ч.3 ст.160 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В полицию поступило заявление, что в ходе, что в ходе ревизии в магазине выявили недостачу. Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий и выяснили, что к хищениям причастны продавщицы. Их доставили в отдел, где они сознались в преступлении. В течение года они частями крали сигареты и продавали. Сумма похищенного составила более 500 тыс. руб.

Следователь собрал доказательства и передал дело в суд.

Дарья Голякова