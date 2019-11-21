Налогоплательщики Удмуртии перечислили 188 млрд рублей в консолидированный бюджет России

За январь-октябрь 2019 года налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет России 188,06 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей. Это на 10,4 млрд руб. или на 5,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ФНС по республике.

За 10 месяцев текущего года в федеральный бюджет мобилизовано 136,9 млрд руб. или 72,8% от обозначенной суммы, в консолидированный бюджет Удмуртии — 51,1 млрд руб. или 27,2%. Доходная часть консолидированного бюджета республики на 37,9% или 19,38 млрд руб. состоит из налогов на доходы физлиц, на 34,7% или 17,78 млрд руб. — из налогов на прибыль организаций, на 10,9% или 5,57 млрд руб. — из налогов на имущество, на 8,2% или 4,18 млрд руб. — акцизов по подакцизным товарам, на 8,3% или 4,26 млрд руб. — по остальным налогам и сборам.

Самую большую долю в структуре налоговых поступлений федерального бюджета — 94,7 млрд руб. или 69,2% — заняли платежи за пользование природными ресурсами, 27,5% или 37,7 млрд руб. заняли поступления по налогу за добавленную стоимость. На долю налогов на прибыль организаций и акцизов по подакцизным товарам пришлось по 2% и 1,1% соответственно.

Объем доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, администрируемых ФНС, составил 40,45 млрд руб. Это на 1,96 млрд руб. или на 5,1% больше показателя января-октября 2018 года.