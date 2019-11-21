«Мы никому ничего не навязываем — только даем возможность»

С 1 января самозанятых в России станет больше: специальный льготный налоговый режим распространится еще на 19 регионов, помимо тех четырех, где он действует сейчас в качестве эксперимента. Насколько успешным он оказался в Москве? Кто поможет самозанятым сориентироваться в новых для себя условиях? И почему поддержка нужна не только им, но и их клиентам? Об этом в программе «Цели и средства» Марат Кашин побеседовал со старшим вице-президентом Московской торгово-промышленной палаты Юрием Шарандиным.



— Еще в январе самозанятых в Москве было всего 330 человек. Казалось бы, какая гильдия? Но за год их стало — я подсчитал — в 400 раз больше. Каждый месяц по 15-20 тыс. регистрируются. В какой момент возникла идея создать гильдию для самозанятых? Зачем она нужна?

— Последняя цифра — уже 150 тыс. самозанятых. Мысль возникла сразу, как только появился закон, мы поняли, что круг лиц, которые будут заниматься подобной деятельностью, весьма широк, а интересы этих лиц частично совпадают, частично нет, возможности этих лиц часто не совпадают совсем. Мы увидели, что МТПП имеет возможность их объединять и защищать их интересы — так же, как и любого другого предпринимателя. Например, мы знаем, что есть большое количество людей весьма преклонного возраста, которые не очень, скажем так, дружат с гаджетами — помочь зарегистрироваться, научить, как отправлять сообщения в налоговую службу об оказанных услугах. Мы ведем негосударственные реестры, поэтому составить реестр наиболее добросовестных людей, которые потом смогут это показывать своим потенциальным клиентам как свое преимущество — тоже право и обязанность Московской торгово-промышленной палаты.

— Вы только что описали две категории людей, которые только собираются стать самозанятыми, но им что-то мешает. А как вы их находите?

— А мы их не находим. Мы понимаем, что этот процесс имеет свои собственные корни и свою собственную позицию, свою собственную логику, и поэтому мы обратились сначала в московское правительство, затем в Торгово-промышленную палату Российской Федерации с предложением внести изменения в закон о торгово-промышленных палатах, потому что такая категория лиц как самозанятые — то есть лиц, для которых работает специальный налоговый режим — не присутствует в законе «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».

— Потому что там отраслевые союзы, а здесь совсем иной принцип объединения? Или в другом дело?

— Нет, дело в том, что это новая категория, которой раньше в нашем пространстве и в законодательстве не было. Смотрите, самозанятый — это не индивидуальный предприниматель, это не предприятие, находящееся на упрощенной налоговой процедуре. Он как тот, помните, герой мультфильма — сам по себе, свой собственный. Во-первых, он один, не имеет права никого привлекать к работе. Во-вторых, он исполняет работу, напрямую общаясь с государством – это важнейшая часть: он просто регистрируется в соответствующей программе и отправляет потом сообщения в налоговую службу о том, какие доходы он получил. Но все почему-то забывают, что существует вторая сторона процесса. Вот пришел человек, починил кран и ушел. Он отправил добросовестно сообщение в налоговую службу и из тех денег, которые получил, заплатил налог 4%. А с чем остался клиент, который услугу получил, что у него на руках? Кому и как предъявлять претензии? Какой договор возникает между этим самозанятым и тем, кто услугу получает? Вот эта часть процесса вообще никак нигде не описана и вообще никак нигде не регулируется. Нам говорят, что в этом случае должны работать общие принципы гражданского оборота. Мы говорим: «Да, следы где?». Где материальный след в этом мире, что пришел человек, оказал услугу? Где его фамилия, имя отчество, кто он? Вот поэтому Московская торгово-промышленная палата и предлагает объединяться, чтобы это были не безличные какие-то специалисты, может быть, даже и высокого класса, а чтобы они могли показать клиентам: ребята, вот мы такие, у нас есть гильдия, мы официальные, посмотрите. Сейчас большое количество в онлайне ресурсов, которые уже оказывают помощь, скажем, в ремонте — ты обращаешься туда, и ты понимаешь, что у тебя остался телефон, что у тебя остался разговор с человеком, который тебе присылает мастера, который чинит кран, и так далее. Вот это уже понятно. А когда приходят к тебе самозанятый, которого ты не знаешь? Обязательно возникнут, будут структурироваться и кристаллизоваться пулы людей, которых знают. Это по варианту семейного доктора будет работать — из уст в уста будет передаваться: «Мы знаем, он к нам приходил, он хорошо работает». И это, повторяю, приведет к определенной структуризации процессов по профессиям, по территориям, по уровню подготовки и так далее. Вот это структурирование — это наша обычная работа, мы ровно этим и занимаемся в других гильдиях: люди приходят, объединяются, понимают интересы своего бизнеса, и, понимая интересы своего бизнеса, дают предложения по общим принципам бизнеса, общим задачам бизнеса, как их организовать, как их решать. Могу вам сказать, что мы разработали текст, который, надеемся, станет законопроектом. Этот текст мы передали уже в Государственную думу.

— Он как-то дополняет существующий законопроект?

— Речь идет об изменениях в закон о торгово-промышленных палатах. Эта категория лиц становится таким же членом торгово-промышленной палаты, как индивидуальный предприниматель, как юридическое лицо, как ООО, как акционерное общество. Станет членом торгово-промышленной палаты в Российской Федерации, тогда мы займемся структурированием, созданием гильдии — чисто организационными вопросами.

— Самозанятые — это люди, которые существуют по одиночке. Мне интересно, как вы их все-таки объедините в гильдию, как это работает?

— Они сами объединятся.

— Я представляю себе человека, входящего в дверь торгово-промышленной палаты… Но ведь не так же?

— У нас это работает несколько по-другому. В прошлом году в январе мы провели большую конференцию о блокчейне, майнерах, криптовалютах — был очень большой разговор, с дымом и искрами, целый день у нас народ сидел, обсуждали все. Мы им сразу сказали: «Криптой мы заниматься не будем, это не наша тема, блокчейном — да, цифровой экономикой — да, мы будем заниматься». Это все обсуждалось долго, а в конце мероприятия к нам подошли люди и сказали: «Слушайте, нам интересно, давайте мы у вас в палате создадим гильдию». Мы согласились. Поэтому мы ровно так же проведем мероприятие о деятельности самозанятых, мы им объясним, какие возможности есть у Московской торгово-промышленной палаты. И я уверен, что появится пул людей, которые скажут: «Да, нам это интересно, давайте создадим гильдию». Так что мы никому ничего не навязываем — мы только даем возможность.

— Вы можете принять в гильдию тех, кто еще не стал самозанятым, но рассчитывает на вашу помощь? В самом начале интервью вы рассказали про пожилых людей, которым сложно организоваться.

— Мы их сагитируем, они поймут выгоду этого и придут — станут самозанятыми, вольются в гильдию. Гильдия формируется из действующих, а не из предполагающих.

— Как только появились самозанятые, наверняка у индивидуальных предпринимателей возникла мысль, не стать ли и им тоже самозанятыми. Они наверняка сравнивают свой статус со статусом самозанятых, сравнивают плюсы и минусы. Что вы посоветуете им?

— Я посоветую следовать собственному интересу. А если посмотреть с точки зрения налогообложения, конечно, у самозанятых налог гораздо ниже — 4%, если работаешь с физлицами, 6% — если работаешь с юрлицами. Но при этом 2,4 млн — это потолок, который ты можешь заработать. В общем, где-то по 160 тыс. в месяц — в общем, неплохая зарплата. Но я думаю, что люди, которые занимаются серьезными вещами, и побольше зарабатывают. С другой стороны, самозанятый не может никого нанять себе в помощь. Так сказать, самозанятый в одиночку ремонт квартиры вряд ли проведет. Могут собраться два самозанятых, которые будут заключать два договора: один красит стенку, второй – потолок. Но, как всегда, мы знаем, такое дробление функций приводит часто к снижению качества работы.

— И к злоупотреблениям: сейчас известны случаи, когда, например, руководители большого цеха нанимают самозанятых, которые как раз занимаются тем, что вы описали.

— Вот этому будет положен точно конец, налоговая уже сказала, что будет начислять и НДФЛ, и во все фонды будет отчислять это предприятие, так что за самозанятыми предприятие не спрячется и не сможет минимизировать свои расходы. Это нормально, когда появляется нечто новое, и люди начинают искать, как это новое можно к себе применить. Поэтому происходит сейчас более тонкая дорегулировка.