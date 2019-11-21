Жители выступили против застройки территории у стадиона «Самара Арена»

Горожане не поддержали застройку земельных участков площадью 183,9 тыс. кв. м в Кировском районе Самары. Речь идет о территории возле стадиона «Самара Арена». Они также выступили против смены зонирования площадки с зоны садово-дачных участков, коллективных садов и резервных территорий на общественно-деловую зону городского значения. Соответствующее решение содержится в заключении о результатах публичных слушаний по этому вопросу. Документ опубликован на сайте городской администрации.

«Наши голоса против застройки многоквартирными домами. И вообще нужен комплексный подход к градостроительству, учитывая мнение людей и обязательств по высадке зеленых насаждений. Предлагаем разбить питомник на рассматриваемой территории»,– цитируются в документе слова одного из жителей поселка «Сорокин Хутор» А.И. Плотникова.

Ранее министерство строительства Самарской области выступило с инициативой застроить территорию у стадиона «Самара Арена». Но против такой инициативы на публичных слушаниях по этой теме выступили 1095 местных жителей.

Георгий Портнов