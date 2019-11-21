Строитель красноярского метро подал в суд на мэрию

«Красноярскметрострой» обратился с иском к департаменту градостроительства городской администрации. Компания требует от мэрии заключения дополнительного соглашения к контракту на содержание участка недостроенной первой линии метрополитена в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба краевого арбитражного суда.

По материалам госзакупок, в апреле мэрия по результатам конкурса заключила с компанией муниципальный контракт на сумму более 59 млн руб. По нему подрядчик должен в течение 2019 года содержать и обслуживать участок первой линии метрополитена (станция «Высотная» и перегонный тоннель до станции «Улица Копылова»). Документ подразумевает, что «Красноярскметрострой» должен привлечь к работам субподрядчиков на 30% от цены контракта, что составляет 17,7 млн руб.

С этим пунктом договора строительная компания не согласилась и обратилась в арбитраж, потребовав заключить допсоглашение. По мнению истца, в соответствии с законодательством он обязан выполнить все виды работ, предусмотренные техзаданием, самостоятельно. Как уточнили в пресс-службе арбитража, перед обращением в суд истец предложил департаменту подписать допсоглашение, исключив из контракта пункт о привлечении субподрядчиков, но мэрия отказалась.

В создание метрополитена в Красноярске вложено 2,6 млрд руб., на которые прорыто 3,5 км тоннелей и проложено 2 км путей. Проект первой очереди первой линии метрополитена утвержден в 1994 году. Он предусматривал ввод в эксплуатацию станций «Высотная», «Копыловская», «Вокзальная», «Площадь Революции» и «Проспект Мира» с длиной 8,5 км. Позднее из очереди был выделен пусковой участок в 5,5 км в составе трех первых станций. Генподрядчик — «Красноярскметрострой» (головная компания — «Бамтоннельстрой»).

Активные работы по строительству линии прекратились в 2009 году из-за отсутствия федерального финансирования. В 2019 году краевое правительство вернулось к идее достройки метро и разработало законопроект «О развитии метрополитена в Красноярске». В нем начало строительства запланировано на 2019 год, окончание — на 2023-й.

Вета Наумова