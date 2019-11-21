Ростовская компания подала иски на 160 млн рублей к структуре «Стройгазмонтажа»

Арбитражный суд Краснодарского края принял шесть исков ростовской компании ООО «ТелекомСервис» к АО «Краснодаргазстрой» (51% доли в уставном капитале принадлежит ООО «Стройгазмонтаж»). Еще одно заявление оставлено без движения до 20 декабря. Общая сумма исковых требований превышает 160 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Директор ООО «ТелекомСервис» Ален Глушков в четверг, 21 ноября, рассказал журналистам на пресс-конференции, что большая часть задолженности сформировалась из-за невыполнения обязательств АО «Краснодаргазстрой» по договорам субподряда по реализации одного из этапов строительства магистрального газопровода «Сила Сибири».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Телекомсервис» зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. Основной вид деятельности компании — работа в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Бенефициар компании — Геннадий Химченко. АО «Краснодаргазстрой» зарегистрировано в Краснодарском крае в 1994 году. Предприятие занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Бенефициар фирмы — Аркадий Ротенберг. Более половины доли в уставном капитале АО «Краснодаргазстрой» принадлежит его компании «Стройгазмонтаж».

Кристина Федичкина