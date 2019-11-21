Судью отвели от рассмотрения дела об отмене итогов выборов в округе МО №75

Судья Олег Гринь получил отвод на заседании при рассмотрении дела об отмене итогов голосования по 225-му округу МО №75. Истцы выяснили, что его гражданская супруга трудится в том же муниципалитете.

Как сообщил “Ъ-СПб” экс-кандидат и один из истцов Алексей Доссон, судья был полностью заинтересован в исходе дела, которое он ведет.

В текущем деле по отмене итогов голосования объединены три самостоятельных иска. Ответчиками являются восемь УИКов и ТИК №29, на который были возложены полномочия ИКМО №75.

Во Фрунзенском районе в день голосования неизвестные люди сбегали на надомное голосование. Они не брали с собой наблюдателей. Из-за этого у кандидатов от «Единой России» и их союзников из числа самовыдвиженцев получились аномально высокие результаты.

Господин Доссон сообщал “Ъ-СПб”, что намерен подать заявку в книгу рекордов России. В ходе надомного голосования на УИК №2148 члены комиссии якобы успели обойти 155 избирателей за 5 часов и 20 минут, потратив примерно по две минуты на одного избирателя.

Олег Дилимбетов