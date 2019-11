Андрей Костин собрал гостей на Вэтэборе

Глава ВТБ нарядился директором школы волшебников а на форуме «Россия зовет!». Точнее, Андрей Костин представился гостям как Андрей Дамблдорович. Компания устроила костюмированную вечеринку инвесторам на вечернем приеме, который прошел накануне. Другие топ-менеджеры тоже перевоплотились в героев из книги Джоан Роулинг. Подробности — у Анастасии Парфеновой и Яны Пашаевой.

Приглашения в Хогвартс от «ВТБ Капитала» получили, как водится, избранные инвесторы. И они весь вечер анонимно отправляли СМИ видео о том, что творилось на приеме. По данным «Ведомостей», руководство ВТБ эффектно появилось на сцене: четырех топ-менеджеров доставила откуда-то с потолка летающая машина. Причем главная роль, Гарри Поттера, почему-то досталась не самому Андрею Костину, а первому зампреду правления банка Юрию Соловьеву. Роном Уизли был гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий, а Гермионой Грейнджер стала старший вице-президент банка ВТБ Елена Колесник.

A source sends this from VTB’s Harry Potter-themed party, where CEO Andrei Kostin is recreating the flying car scene dressed as Dumbledore pic.twitter.com/7PsTDbzeyc