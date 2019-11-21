Андрей Костин собрал гостей на Вэтэборе

Глава ВТБ нарядился директором школы волшебников а на форуме «Россия зовет!». Точнее, Андрей Костин представился гостям как Андрей Дамблдорович. Компания устроила костюмированную вечеринку инвесторам на вечернем приеме, который прошел накануне. Другие топ-менеджеры тоже перевоплотились в героев из книги Джоан Роулинг. Подробности — у Анастасии Парфеновой и Яны Пашаевой.

Приглашения в Хогвартс от «ВТБ Капитала» получили, как водится, избранные инвесторы. И они весь вечер анонимно отправляли СМИ видео о том, что творилось на приеме. По данным «Ведомостей», руководство ВТБ эффектно появилось на сцене: четырех топ-менеджеров доставила откуда-то с потолка летающая машина. Причем главная роль, Гарри Поттера, почему-то досталась не самому Андрею Костину, а первому зампреду правления банка Юрию Соловьеву. Роном Уизли был гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий, а Гермионой Грейнджер стала старший вице-президент банка ВТБ Елена Колесник.

A source sends this from VTB’s Harry Potter-themed party, where CEO Andrei Kostin is recreating the flying car scene dressed as Dumbledore pic.twitter.com/7PsTDbzeyc — max seddon (@maxseddon) 20 ноября 2019 г.

Но первому слово дали их наставнику — Андрею Дамблдоровичу, он же — Андрей Костин:

— Добрый магический вечер, уважаемые экономаги и волшебники. Я приветствую вас на нашем пире. — Смотрите, сколько людей пришло сегодня к нам в Вэтэбор.

Вэтэбор — это факультет, на котором обучаются все четверо. Он — «чемпион по квиддичу с 2008 года». Но в альтернативной школе волшебства есть еще три факультета с красноречивыми названиями: Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф. Причем, судя по видео, которое появилось в Telegram-канале «Подъем», каждому из конкурирующих факультетов была посвящена ироничная презентация. Вот, например, что говорили про Тинькомиф: «Это яркое желтое пятно в нашей школе. Раньше это была пивная лавка на Кривой улице, потом пельменная. Но фокусник Олег Саламандр превратил все это в наш новый факультет. От пива только цвет и название осталось — Тинькомиф».

Главный враг учеников Хогвартс-сити — Доллар-де-Морт, который хочет захватить планету. «Я помню его еще совсем маленьким, когда он стоил всего шесть рублей»,— приводит РБК слова Гарри Поттера в прочтении ВТБ. На что Андрей Дамблдорович ему отвечает: «Это разве маленький? Я помню его по 60 копеек. Но мы дадим ему отпор!» Кто победил в этой валютно-волшебной битве, неизвестно. “Ъ FM” накануне дозвонился до Алексея Яковицкого, но он не смог говорить — на фоне было очень шумно.

Продюсер агентства праздников «Князевъ» Сергей Князев говорит, что, несмотря на креативность, ВТБ от трендов отстал: «Тема Гарри Поттера уже немного затертая. Что касается костюмированных вечеринок вообще, сейчас, может быть, они проходят даже в большем количестве, нежели пять лет назад, например. Нам пока, к сожалению, ни телевидение, ни кинематограф не предложили каких-то новых тем, как в свое время "Стиляги", "Аватар", "Великий Гэтсби". Поэтому, я бы сказал, больше выбирают тематику мюзиклов, причем они придумываются специально под вид деятельности банка или компании».

Андрей Костин не первый год удивляет инвесторов своими перевоплощениями. В прошлом году на приеме форума «Россия зовет!» он переоделся в Оби-Вана Кеноби, одного из главных персонажей вселенной «Звездных войн»:

«Направлять энергию воинствующих противников в мирное русло — обычный вечер джедая. Я приветствую вас, рыцари галактики ВТБ».

А в 2017-м наряд Андрея Костина вызвал скандал. Газета Financial Times написала, что глава банка нарядился Иосифом Сталиным. Слоганом приема тогда была фраза «Инвесторы всех стран, объединяйтесь». Но в пресс-службе отрицали сходство его костюма с образом советского вождя.

Накануне внимание СМИ привлек диалог Андрея Костина и Владимира Путина на форуме «Россия зовет!». При появлении президента глава банка сказал: «Тут настоящий хозяин пришел, поэтому я так, у него помощником буду». На что Путин ответил: «У нас хозяев нет».