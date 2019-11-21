«Яндекс.Такси» и «ВТБ Лизинг» подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «ВТБ Лизинг» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в совместном заявлении компаний. Проект, нацеленный на российский малый бизнес, предусматривает специальные условия по приобретению автомобилей.

Согласно заявлению, партнеры сервиса «Яндекс.Такси» теперь смогут пополнять и обновлять таксопарки по упрощенной схеме с авансом от 0%. «В настоящий момент в рамках совместной программы будут доступны в лизинг 18 моделей легковых автомобилей семи отечественных и зарубежных производителей»,— говорится в сообщении. Срок договора лизинга рассчитан на период до трех лет.

Кроме того, для реализации сделки клиентам не нужно готовить большой пакет документов. «В рамках проекта будут предусмотрены единые комфортные условия по финансированию и страхованию для заемщиков из любого региона присутствия ''Яндекс.Такси'' или ''ВТБ Лизинга'' с выгодой до 5% от лизинговой ставки»,— сказано в заявлении. Согласно заявлению, проект облегчит доступ таксопаркам к финансированию для обновления и расширения парка автомобилей.

Напомним, в начале ноября зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси. По мнению депутата, это необходимо для поддержания баланса спроса и предложения на рынке, а также для обеспечения достойного заработка водителей. Сервисы заказа считают, что такая мера может вызвать повышение цен и возвращение черного рынка.

Уже пять лет депутаты пытаются принять так называемый закон о такси, который разъяснит термин «агрегатор» и установит понятные правила работы. Обновленный текст документа появился в конце прошлого года.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Рынок такси готовят к ужесточению правил».