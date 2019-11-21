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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар на рынке «Атлант» потушен

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на рынке «Атлант», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области. Напомним, возгорание произошло в поселке Янтарном Аксайского района Ростовской области сегодня в 7:47. Загорелся двухэтажный павильон рынка «Атлант» по ул. Индустриальная, 6. По уточненной информации, площадь пожара составила 600 кв. м. Огонь тушили силами 70 человек с использованием 17 единиц техники. В 9:27 возгорание удалось локализовать, а в 11:02 — ликвидировать открытое горение.

Дарья Голякова


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