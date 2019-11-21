Объем отгруженных за январь-сентябрь товаров в Ижевске вырос на 5,9%

Объем отгруженных товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг в Ижевске за январь-сентябрь 2019 года составил 220,9 млрд руб. Это на 5,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Наибольшую долю в общем объеме отгруженных товаров заняли обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых — 124,7 млрд руб. и 71,9 млрд руб. соответственно. Темпы роста к значениям января-сентября 2018 года составили 7,9% и 5%. Объем отгрузки по «обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха» и «водоснабжению; водоотведению, организации сбора, утилизации отходов, ликвидации загрязнений» составил 21,4 млрд руб. и 2,83 млрд руб. Это на 0,7% меньше и на 0,1% больше прошлогодних значений.