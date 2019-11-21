Подполковника МВД осудили за мошенничество

Нижегородский областной суд осудил бывшего начальника отдела МВД по Володарскому району Виктора Чурилова. Его признали виновным в совершении крупного мошенничества.

Уголовное дело, связанное с хищением служебных финансов, слушалось в закрытом режиме из-за сведений, составляющих гостайну. Подполковника полиции приговорили к году заключения в колонии общего режима, взяв под стражу в зале суда. Также бывшему начальнику райотдела назначили штраф в размере 75 тыс руб. и запретили в течение двух лет занимать должности в системе МВД.

Иван Сергеев