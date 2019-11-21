В Челябинске вахтер наркологической больницы до смерти избил пациента

Следственные органы предъявили обвинение вахтеру Челябинской областной наркологической больницы в избиении пациента до смерти.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, 15 ноября в лечебном учреждении, расположенном в Ленинском районе Челябинска, между 35-летним вахтером и 37-летним пациентом, поступившим в больницу накануне, произошел конфликт. В ходе ссоры сотрудник медучреждения несколько раз ударил оппонента, после чего тот скончался

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Сотрудник больницы задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.