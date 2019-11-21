ГК «Агро-Белогорье» открыла фруктохранилище в Белгородской области

ГК «Агро-Белогорье» вице-спикера белгородской облдумы Владимира Зотова открыла в селе Луханино Яковлевского городского округа Белгородской области фруктохранилище на 5 тыс. т, которое строилось с прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Белгородской области. «На объекте работает линия сортировки яблок мощностью 4,5 тонны в час – плоды отбираются по калибру, цвету и весу. Холодильная система полностью автоматизирована. Открыта собственная лаборатория»,— отметили в облправительстве. В перспективе в фруктохранилище можно будет хранить и другие виды фруктов.

По данным пресс-службы правительства региона, в Белгородской области ежегодно производится около 1 млн садовых саженцев, фруктовые сады занимают 7,5 тыс. га, из нмх больше половины — молодые насаждения. В 2019 году в регионе планируют собрать 18,2 тыс. т яблок.

Мария Старикова