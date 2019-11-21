Депутаты приняли отставку главы Хайбуллинского района Башкирии

Депутаты совета Хайбуллинского района Башкирии на вчерашнем заседании удовлетворили прошение о досрочном сложении полномочий главы районной администрации Раила Ибрагимова, занимавшего эту должность с декабря 2014 года, сообщается на сайте администрации района. Исполняющим обязанности главы до проведения конкурса назначен управделами администрации Шакир Давлетшин. Конкурс на замещение вакантной должности пройдет 17 декабря.

Раил Ибрагимов написал заявление об уходе по собственному желанию после скандала вокруг установки в райцентре, Акъяре, десяти остановочных павильонов стоимостью 96 тыс. руб. каждый. Остановки были изготовлены по госзаказу из дешевого пластика и профнастила, и установлены на небольшом куске асфальта. Прилегающая территория осталась незаасфальтирована. Фотографии павильонов облетели СМИ и социальные сети. В понедельник исполнение госконтракта раскритиковал глава региона Радий Хабиров, заявивший, что стоимость работ была завышена вдвое.

Исполнителем контракта, по информации кабмина, была индивидуальный предприниматель из Сибая София Кацуба.

В 2017 году в отношении Раила Ибрагимова возбуждалось уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году чиновник обманул местного предпринимателя Юлая Абдрахимова, которого попросил заасфальтировать полкилометра дороги на улице, где стоит его коттедж. Оплатить работы глава обещал из бюджета, но обещания не исполнил. Предприниматель обратился с заявлением в правоохранительные органы. Дело дошло до суда, но суд вернул материалы на доследование, сообщала «Медиакорсеть».

Влада Шипилова