Косметическая марка SHINE IS объявила имена новых амбассадоров

Российский бренд SHINE IS объявил о начале долгосрочного сотрудничества с популярными инфлюенсерами — Анастасией Решетовой и Аленой Шишковой. Они стали амбассадорами SHINE IS и впервые появились вместе в рекламной кампании бренда.

Продукция SHINE IS производится в России и имеет собственную научно-исследовательскую лабораторию, где разрабатываются новейшие косметические формулы и тренды совместно с известными европейскими партнерами и контрактными производствами. Ароматы для продукции SHINE IS подбираются совместно с парфюмерным домом Le Studio des Parfums — Paris, предпочтение отдается нишевым композициям, подчеркивающим эксклюзивность косметических средств. Важно отметить, что косметика не тестируется на животных, а проходит многоэтапное барьерное тестирование и тесты на эффективность в сборных фокус-группах.

«Анастасия и Алена являются одними из самых популярных инфлюенсеров, они формируют тренды, к их мнению прислушиваются. Я очень рада, что бренду SHINE IS удалось объединиться в творческий альянс с такими прогрессивными, успешными, невероятно очаровательными и знающими толк в бьюти-индустрии девушками»,— говорит Мария Мошкова, генеральный директор SHINE IS.

SHINE IS заботится о своих покупателях, и поэтому каждый продукт помимо целевых ингредиентов всегда содержит три основных активных компонента: натуральную пудру жемчуга, экстракты бессмертника и лотоса.