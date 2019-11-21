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Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

Троим нижегородцам грозит до 12 лет лишения свободы за похищение телят

Сотрудники полиции задержали троих жителей Богородска, подозреваемых в похищении пятерых телят с территории фермы в селе Коробково. Свою причастность к преступлению они признали. Уголовное дело расследуется по признакам разбоя (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает нижегородское управление МВД, трое мужчин в масках проникли на территорию фермы в ночь на 15 ноября. Они связали сторожа и, угрожая ему убийством, вывели пятерых телят черно-пестрого окраса. Животных злоумышленники погрузили в машину и увезли на территорию другой фермы в Малом Козине. Ущерб от их действий составил 170 тыс. руб. После задержания подозреваемые сообщили адрес, где находятся телята. Сотрудники полиции вернули их владельцу.

Анастасия Еремина


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