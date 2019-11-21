Власти Ростова планируют поменять маршрут автобуса №50

В Ростове власти вынесли на обсуждение изменение схемы маршрута автобуса №50, сообщает «Ростов-Транспорт». Сейчас он курсирует от Лендворца по Буденновскому — Нансена — Менжинского на 2-й поселок Орджоникидзе (до филиала часового завода «Витязь»).

Предлагаемое изменение состоит в заезде автобуса после Буденновского через РГУПС на проспекты Ленина и Нагибина, откуда он будет возвращаться на Нансена. То есть, в случае принятия новой схемы, автобус будет ходить по маршруту Буденновский – Целиноградская – Стадионная – Шеболдаева – Ленина – М. Нагибина – Нансена. В обратном направлении его пустят по Нансена – Казахстанский – Сельская – Автомобильный – Ленина – разворот в районе дома № 123 – Ленина – РГУПС — Шеболдаева – Стадионная – Буденновский. Заезд на Привокзальную площадь останется, но только в направлении Лендворца.

Дарья Голякова