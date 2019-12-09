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Фото: Hyundai Motorstudio Moscow

Линза познания

Международный арт-проект от Hyundai Motorstudio «Human (un)limited»

В этом году Международный арт-проект от Hyundai Motorstudio «Human (un)limited», название которого переводится как «Человек (не)ограниченный», проходит одновременно на трех площадках. Начавшись с открытия в Пекине, выставка продолжается в Сеуле и Москве. В российской столице она начала работать 27 ноября и посетить ее можно будет до 29 февраля 2020.


Проект является серией выставок, организованных совместно с австрийским Центром электронного искусства Ars Electronica. Он пройдет уже во второй раз, и в этом году внимание сосредоточено на вопросах будущего, возникающих в точках пересечения искусства, техники и общества. Речь идет о слабых и сильных сторонах человечества, о границах, с которыми мы сталкиваемся, и о том, как мы их преодолеваем. В Hyundai Motorstudio Moscow в рамках арт-проекта представлена выставка «сверхновой звезды мирового медиаарта» Егора Крафта под названием Content Aware Studies Series.

Фото: Hyundai Motorstudio Moscow

Своими работами художник поднимает вопросы возможностей применения искусственного интеллекта и машинного обучения для реконструкции и создания утерянных древнегреческих и римских фризов и скульптур на основе анализа специально скомпилированного набора данных из тысяч 3D-сканов. В одном из интервью Крафт признался: «Боязнь искусственного интеллекта навеяна поп-культурой — фильмами вроде “Терминатора-2” или “Матрицы”. Но мы совершаем фундаментальную ошибку, пытаясь наделить его человеческой субъективностью: те страхи и базовые инстинкты, которыми мы обладаем, ему не присущи».

В центре внимания всех работ Егора Крафта — медиатехнологии, наука, критические исследования, философия и искусство. Художник разработал процесс, который восполняет утраченные фрагменты древних скульптур и фризов для создания никогда не существовавших ранее объектов. Получающиеся в итоге произведения — результат художественного и технологического эксперимента, который представляет собой новую форму аутентичности.

Понять будущее


Фото: Hyundai Motorstudio Moscow

Такой пристальный интерес к искусству корейская компания проявляет неслучайно. «Мы, сотрудники Hyundai Motor Company, считаем, что искусство поднимает важные для общества вопросы и выполняет роль своеобразной линзы, которая позволяет нам лучше понимать мир»,— гласит один из постулатов стратегии развития корейской марки, которая за несколько десятилетий из небольшого предприятия выросла в мирового гиганта автоиндустрии.

У каждой автомобильной компании есть стратегия развития. Совершенствовать кроссоверы или развивать индивидуальную городскую мобильность? Какие двигатели использовать в завтрашних моделях — электрические или водородные? А в салоне должна быть кожа или материал, созданный из переработанного пластика? Чтобы ответить на все эти вопросы, недостаточно высококлассных маркетологов, гениальных инженеров и талантливых дизайнеров. Потому что их труд направлен в первую очередь на продукт. Который только после своего выхода на рынок завоюет марке капитал — и материальный, и имиджевый. Но с имиджем можно работать и напрямую.

Самый простой и очевидный способ для крупной компании войти в мир искусства — поддержка музеев и галерей, участие в организации экспозиций, доступных большому числу посетителей. Hyundai Motor Company в этом направлении работает давно, выступая партнером таких именитых очагов культуры, как «Тейт Модерн» в Лондоне, Музей искусств округа Лос-Анджелес или Национальный музей современного искусства в Корее. Однако компания не только присутствует там, где есть искусство, но и наполняет искусством свою деятельность, применяя полученные в этой области знания в своем бизнесе, дизайне и инновациях.

Искусство и технологии


Фото: Hyundai Motorstudio Moscow

Hyundai Motorstudio Moscow на Новом Арбате — первая имиджевая галерея марки за пределами Южной Кореи. Открытая пять лет назад, именно она поддерживает тесную связь между искусством и технологиями. Название Hyundai Motorstudio происходит от объединения двух понятий: «мотор», ключевого для автомобильной промышленности, и «студия», обозначающего не только место, которое можно стильно обставить и жить там красиво, но и пространство, где творит художник.

К слову, в Hyundai Motorstudio Moscow творили настоящие художники. Да, здесь можно поближе рассмотреть автомобили и материалы, из которых они сделаны, полистать книги или просто выпить кофе. Но пространство студии преображается, когда там проходят выставки. Например, на время выставки Покраса Лампаса — художника, соединяющего стрит-арт-стилистику и каллиграфию, что вызывает публику на разговор о будущем. Экспозиция под названием «Линия. Синтез. Будущее» прошла при поддержке Музея русского импрессионизма, а гости презентации стали участниками перформанса художника.

Фото: Hyundai Motorstudio Moscow

В Hyundai Motor Company поддержание тесной связи между искусством и технологиями выделено в отдельное направление деятельности компании и имеет собственное имя — Art+Tech. Этот синтез важен не только в разработке эстетически привлекательных и технологически совершенных автомобилей. Пространство Hyundai Motorstudio Moscow визуализирует и распространяет эту концепцию, демонстрируя новинки и наработки Hyundai и тут же проводя художественные мероприятия. Так, презентация спортивного i30N соседствует со встречами в рамках цикла «Hyundai: Сейчас», гостями которого становились писатель Александр Цыпкин, журналист Филипп Дзядко или хореограф Владимир Варнава. А музыкальные мероприятия для детей, которые проводят музыканты Московской консерватории, имеют своеобразное продолжение в виде мастер-классов для студентов «Карьера в автомобильном дистрибьюторе».

Вернув утраченное, созидаем новое


Фото: Hyundai Motorstudio Moscow

Однако самыми масштабными и концептуальными мероприятиями, организованными в рамках концепции Art+Tech, остаются арт-проекты.

Выставка этого года является продолжением прошлогодней, которая также проходила в Hyundai Motorstudio Moscow и называлась «Будущее человечества — общество для всех», экспонаты которой декларировали: завтрашний день полностью открыт для нашего воображения — не какого-то отдельно взятого, а для всего многообразия мнений и голосов. При этом авторами всех проектов стали современные русские художники-исследователи. В этом году выставка Егора Крафта заставит нас задуматься об искусственном интеллекте: каковы его возможности, стоит ли нам его опасаться или на самом деле это всего лишь одна из множества линз, которая позволяет нам лучше понимать мир.

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Стиль Beauty#57

от 04.12.2019

Стиль Мужчины#54

от 27.11.2019

Стиль Rixos#53

от 25.11.2019

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