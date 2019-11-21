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Пензенский губернатор считает продукцию местных производителей «конкурентноспособной»

Торговые сети заключили 459 договора на поставку продукции пензенских товаропроизводителей. Об этом стало известно на встрече губернатора Ивана Белозерцева по вопросам продвижения товаров с представителями сетей.

По их данным, основная номенклатура представлена молочной, мясной, кондитерской, хлебобулочной продукцией. С торговыми сетями работают 180 компаний.

По словам главы региона, продукция пензенских предприятий производится на современном оборудовании, в соответствии с требованиями безопасности, качества и маркировки, «и она должна быть на прилавках магазинов, расположенных в нашем регионе».

Иван Сергеев


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