Стартовала подготовка к пуску газа в распределительные сети Оренбурга

В четверг начался пуск газа в распределительные сети в центре Оренбурга, в котором в среду были остановлены два шкафных газорегуляторных пункта. Также в настоящее время проводится поквартирный обход абонентов. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на главного инженера АО «Газпром газораспределение Оренбург» Юлию Гених.

«Данный этап работ – самый затратный по времени, так как связан с вопросом обеспечения доступа в каждое домовладение. В целях безопасности газоснабжения наши специалисты должны провести проверку работоспособности газового оборудования в домах абонентов на предмет наличия утечек газа», – цитируются в сообщении слова Юлии Гених.

Работы проводят 134 сотрудника и 15 единиц техники. Абонентов просят для безопасности и ускорения возобновления газоснабжения перекрыть краны перед газовыми приборами и предоставить специалистам доступ к оборудованию.

Работа шкафных газорегуляторных пунктов в Оренбурге остановилась в минувшую среду в результате срабатывания системы автоматики. Из-за этого прекратилась подача газа в дома жителей городского центра и в районе Ренды.

Георгий Портнов