«СберЛогистика» откроет складской комплекс в Шушарах

Компания «СберЛогистика» («дочка» Сбербанка) договорилась об аренде 13 тыс. кв. м. в складском комплексе «Армада Парк», расположенном в Шушарах. Компания сможет начать операции в 2019 году, пояснили “Ъ-СПб” в компании Knight Frank, являющейся консультантом сделки.

По словам гендиректора компании «СберЛогистика» Сергея Малышева, открытие склада в Санкт-Петербурге является шагом по созданию федеральной складской инфраструктуры, которая сделает доступными качественные услуги хранения и фулфилмента в ключевых городах России. Сейчас у компании есть собственный склад площадью около 50 тыс. кв. м в Москве, до конца года она также намерена открыть логистические комплексы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

Компания «СберЛогистика» была создана в мае этого года, в ее состав входит собственная курьерская сеть и 6 тыс. точек выдачи посылок.

Площадь складского комплекса «Армада Парк» составляет 104 тыс. кв. м., он принадлежит холдингу «Адамант».

Константин Куркин