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В Челябинск прилетели эвакуированные из Ирака дети

В Челябинск доставили двух детей, эвакуированных из Ирака. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт сегодня на пресс-конференции. По ее данным, мальчика и девочку 2016 и 2018 годов рождения соответственно передали под опеку супруге их родного дяди. Семье оказывается поддержка. Оба ребенка родились в Багдаде.

18 ноября малышей вместе с еще 30 детьми спецрейс МЧС доставил в Москву. Это дети женщин из России, попавших под следствие в Ираке из-за участия в запрещенных в РФ террористических организациях. Несовершеннолетние находились либо в приютах, либо в тюрьмах с матерями.

Работа по розыску и возвращению российских детей с Ближнего Востока родственниками в РФ началась летом 2017 года. На данный момент возвращены 122 ребенка в возрасте от года до 15 лет.

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