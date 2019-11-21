Балашихинских чиновников проверяют на причастность к мошенничеству

Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве жилого дома в Балашихе. Как сообщила официальный представитель ГСУ Ольга Врадий, основанием для доследственной проверки стало обращение жителей подмосковного города к председателю СКР Александру Бастрыкину по время его личного приема. Речь идет о возведении многоквартирных домов в 2005–2012 годах. Конкретных фигурантов в деле нет.

По данным следствия, в 2003 году бывший глава Балашихинского района Владимир Самоделов принял решение о признании 15 домов в Балашихе непригодными для проживания, об их сносе, расселении жильцов и постройке новых домов силами застройщика ОАО «Мособлкапстрой». По материалам расследования, для строительства в рамках заключенного контракта с ОАО «Мособлкапстрой» на постройку шести домов застройщику был предоставлен участок площадью более 0,6 га кадастровой стоимостью более 45 млн руб. На нем «Мособлкапстрой» в период с 2005 года по март 2012 года построил и ввел в эксплуатацию жилой многоквартирный дом.

«По договору между администрацией и ОАО ''Мособлкапстрой'' администрации должны были быть переданы от 12% до 50% квартир в построенных застройщиком шести домах. Однако в действительности был построен лишь один дом, а все квартиры в нем проданы застройщиком на рынке недвижимости,— сообщили в СКР.— К дальнейшему строительству еще пяти жилых домов по контракту застройщик не приступил». По материалам дела до сих пор 12% жилой площади построенного дома «Мособлкапстроем» администрации для расселения обитателей ветхого жилого фонда застройщиком не передано. Таким образом, по подсчетам следствия, государству в лице администрации Балашихи причинен ущерб в размере не менее 63 млн руб.

В уголовном деле конкретных фигурантов пока нет. «В настоящее время следователями проводится комплекс неотложных следственных действий. Силами управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области будут осмотрены дома, признанные в 2003 году непригодными для проживания. В рамках расследования будет дана оценка действиям руководства ОАО “Мособлкапстрой” и должностных лиц администрации Балашихинского района»,— сообщил первый заместитель ГСУ СКР по Московской области Александр Щеголихин.

Александр Александров