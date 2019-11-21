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31 скверу в Петербурге присвоены названия

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении названий 31 объекту зеленых насаждений. Документ опубликован на сайте Смольного.

В частности, названия получили сквер, расположенный на пересечении Кемской и Динамовской улиц, возле реки Смоленки, в районе улицы Кустодиева и Кирочной улицы. Присвоены наименования зеленым зонам, расположенным возле улицы Седова, Савушкина и улицы Демьяна Бедного. Название получил сквер у Нахимовского военно-морского училища и сад на Литейном проспекте, 57.

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