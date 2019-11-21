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В игорной зоне «Красная Поляна» состоится международный турнир (16+)

14 декабря на концертно-развлекательной площадке WOWARENA, расположенной на Курорте Красная Поляна рядом с «Казино Сочи», состоится международный турнир по смешанным единоборствам KrepostFightingChampionship. Чемпионат будет организован игорной зоной «Красная Поляна» и бойцовским клубом «Крепость». Генеральный партнер- одна из крупнейших букмекерских контор в России–компания БЕТСИТИ.


В главном событии за звание чемпиона сразятся российский боец Магомед Юнисилау и бразилец Маркос Родригез. В рамках турнира также запланирован бой между представительницами женского MMA Викторией Скляровой (Россия) и Лилией Казак (Беларусь). В рамках бойцовского вечера состоится 12 поединков с участием ведущих российских и зарубежных бойцов:

  • Сергей Романов (Россия) - Джованни Милило (Италия), категория 84 кг
  • Виктория Склярова (Россия) - Лилия Казак (Беларусь), категория 57 кг
  • Илья Фрейманов (Россия) - Владислав Мишкевич (Беларусь), категория 70 кг
  • Гига Кухалашвили (Грузия) - Дмитрий Тебекин (Россия), категория 93 кг
  • Руслан Тедеев (Россия) - Дор Мойал (Израиль), категория 70.3 кг
  • Юнусилау Магомед (Россия) -Маркос Родригез (Бразилия), категория 65.8 кг
  • Амирхан Исагаджиев (Россия) - Абдулкасим Якубов (Кыргызстан), категория 120 кг
  • Сергей Клюев (Россия) - Александр Данилов (Россия), категория 65.8 кг
  • Магомед «Ракета» Абдусаламов (Россия) - Рой Перез (Израиль), категория 65.8 кг
  • Рамазан Сулебанов (Россия) - Рустем Мухатов (Казахстан), категория 65.8 кг
  • Владимир Канунников (Россия) - Батиста (Бразилия), категория 70 кг
  • Кирилл Корнилов (Россия) - Миктибек Мескутов (Киргизия), категория до 120 кг.

Это не первый опыт проведения подобных мероприятий на данной площадке. С 19 по 20 октября на открытии арены уже состоялись два международных турнира по смешанным единоборствам: FIGHT NIGHTS GLOBAL 95 и GFC19 & KREPOST SELECTION. Для бойцовского клуба «Крепость» это уже второй турнир, проводимый на ринге WOWARENA. Востребованность подобных мероприятий была подтверждена стопроцентной загрузкой залов.

18 октября 2019 г. состоялось торжественное открытие ивент-площадки WOW ARENA. Организаторами выступили группа компаний WOW SOCHI, игорная зона «Красная Поляна» и курорт «Красная Поляна» при поддержке Администрации города Сочи.

Игорная зона «Красная Поляна» является лидером игорного рынка в Российской Федерации.

За три года игорную зону посетили свыше 1 500 000 человек из 149 стран. Среди них самыми частыми гостями стали жители Израиля, Турции, ОАЭ, Казахстана, Армении, Индии, Китая и стран Европы. В 2019 году доля иностранцев, посетивших игорную зону «Красная Поляна», составила 24%.

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