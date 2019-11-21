В Георгиевске подозреваемый напал на следователя

Житель Георгиевска Ставропольского края, подозреваемый в убийстве и насильственных действиях сексуального характера, напал на следователя по его уголовному делу, сообщает пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По данным управления, 18 ноября этого года старший следователь по Георгиевску допрашивал подозреваемого в изоляторе временного содержания и подвергся нападению.

«Обвиняемый, испытывая неприязнь к следователю в связи с уголовным преследованием, порвал процессуальные документы, высказал следователю угрозы заказным убийством и ударил кулаком в лицо», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 296 УК РФ (угроза и насильственные действия в связи с производством предварительного расследования). Следователи уже допросили свидетелей по делу и изъяли вещдоки.

Дарья Голякова