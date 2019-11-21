Трое жителей Петровская отравились угарным газом, один скончался

Аткарские следователи выясняют обстоятельства отравления угарным газом троих жителей Петровска, один из которых скончался. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Потерпевшие – 21-летняя и 22-летняя сестры и 12-летний племянник - почувствовали себя плохо в ночь с 16 на 17 ноября.

Младшая из сестер проснулась от плохого самочувствия и заметила, что старшая лежит без движения, а подросток находится на полу, у него приступ тошноты. Девушка вызвала «скорую». Бригада констатировала смерть старшей из сестер, в связи с чем на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Они обратили внимание на плохое самочувствие мальчика и вновь вызвали «скорую». Медики госпитализировали ребенка. Его оставшейся в живых родственнице помощь была оказана на месте, ее состояние нормализовалось.

Судебно-медицинское исследование показало, что причиной смерти 22-летней девушки стало отравление угарным газом. Тот же диагноз поставлен и выжившему подростку.

В квартире имеется газовая колонка. По предварительной версии, она стала причиной скопление окиси углерода в опасной для жизни и здоровья человека концентрации.

Марина Ковалева