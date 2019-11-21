В Краснодаре сотрудники отдела миграционного контроля подозреваются во взяточничестве

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара краевого управления СКР возбудил уголовное дело в отношении двух инспекторов отделения административной практики и применения административного законодательства отдела миграционного контроля ГУ МВД по Краснодарскому краю. Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщают в ведомстве, в июле 2019 года инспекторы проверили пребывание иностранцев и лиц без гражданства в одном из кафе города. Там же за нарушение миграционного законодательства и возбуждено административное производство. Однако сотрудники миграционного контроля договорились с предпринимателем за 40 тыс. руб. не привлекать его к административной ответственности, а также обеспечить бизнесмену в дальнейшем общее покровительство.

Тем не мене, предприниматель сообщил об этом в правоохранительные органы. 14 октября фигуранты встретились с ним и получили от него обговоренную сумму. В тот же день их дальнейшие действия были пресечены оперативниками УФСБ по краю.

Василий Хитрых