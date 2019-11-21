На базе СГУ предлагается открыть медицинский факультет

В Саратове на базе СГУ имени Чернышевского может открыться факультет фундаментальной медицины. С таким предложением выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщил в своем Telegram-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.

По его словам, предложение создать научный центр передовой медицины несколько лет назад поступало ректору СГМУ Владимиру Попкову, однако так и осталось нереализованным.

«Медуниверситет имел бы статус высшей научной школы. Принципиально иной уровень финансирования можно было бы использовать для развития научной и материальной базы. Ремонта общежитий, строительства жилья молодым ученым и многое другое. Теперь дополнительные возможности для своего развития получит СГУ», - уточнил депутат.

Марина Ковалева